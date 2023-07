Valsts konsolidētajā kopbudžetā šogad 137,7 miljonu eiro deficīts

Izdevumi atbalsta pasākumiem kopbudžetā šogad plānoti būtiski zemākā apmērā nekā pērn un no 2023.gadā plānotajiem 824,4 miljoniem eiro pirmajā pusgadā izlietoti 478,9 miljoni eiro, tostarp energoatbalstam 417,4 miljoni eiro, norāda FM.

Nozīmīgu daļu no energoatbalsta šogad veido siltumenerģijas un elektroenerģijas izmaksu pieauguma kompensācijas uzņēmumiem un mājsaimniecībām, savukārt šā gada pirmajā pusē izmaksātie sociālie pabalsti kļuvuši mērķētāki un tiek piešķirti atkarībā no ienākumu līmeņa. Izdevumi atbalsta pasākumiem Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai šogad ir būtiski samazinājušies - šā gada sešos mēnešos izlietoti 27,3 miljoni eiro no 2023.gadā plānotajiem 100,8 miljoniem eiro, min FM pārstāvji.