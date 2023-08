Režisore Marta Martinsone: mazāk klausies, ko citi saka!

Man ir divi citāti, kuri iedvesmo dažādās dzīves situācijās. “Always stay humble and kind” (vienmēr paliec pazemīgs/vienkāršs un laipns) no kantrī dziedātāja Tima Makgrova dziesmas “Humble and Kind”. Kā arī “If a man talks shit, then I owe him nothing” (ja vīrietis par mani runā draņķības, es viņam neko neesmu parādā) no Teilores Sviftas dziesmas “I did something bad”.