Krievijas karaspēks atkāpies Andrijivkas rajonā

"Aizsardzības spēku uzbrukuma darbību gaitā ienaidnieks bija spiests atkāpties no pozīcijām uz dienvidiem no Andrijivkas, bez panākumiem centās atjaunot zaudēto stāvokli uz ziemeļiem un dienvidiem no Kļiščijivkas, kā arī uz ziemeļrietumiem no Kurdjumivkas. Turpinās smagas kaujas," norādīja ģenerālštābs.