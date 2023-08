Ņem vērā! No ceturtdienas gaidāmas izmaiņas satiksmes organizācijā uz Bauskas šosejas

🔴3. augusta plkst. 05.30 tiks ieviestas būtiskas izmaiņas satiksmes organizācijā Bauskas šosejas sākumposmā no Rīgas robežas līdz Katlakalnam. Aicinām autovadītājus būt uzmanīgiem un sekot līdzi norādēm! Plašāk👇 https://t.co/oAzTkWZuR7 pic.twitter.com/qdXCww6jcM

Uz autoceļa A7 no Rīgas līdz Katlakalnam transporta kustība būs organizēta pa pārbūvēto Bauskas šosejas posmu ar vienu braukšanas joslu katrā virzienā.

Sabiedriskā transporta kustība no Rīgas līdz Baložu aplim tiks organizētā kā līdz šim, pa Ķekavas ielu; no Baložu apļa līdz Bauskas šosejai arī sabiedriskais transports kursēs pa pārbūvēto Bauskas šosejas posmu, Ķekavas iela posmā no Baložiem līdz Everesta ielai būs pilnībā slēgta satiksmei.