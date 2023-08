Par plakātu "Piedod, Ukraina" uzņēmējam Krievijā piespriež pusotru gadu cietumā

Lietas materiāliem bija pievienoti attēli no viņas "Instagram" profila, kam ir 180 sekotāji. Vienā attēlā bijis stikers ar uzrakstu "Miers", citā - soma ar uzrakstu "Karam nē", vēl citā - soma ar uzrakstu angļu valodā "Sex is cool, but putin's death better" (Sekss ir foršs, bet putina nāve - labāka").