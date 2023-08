Ratus taisa ziemā, veselību vasarā! Farmaceites A.Alksnes 3 padomi

Un ievērosim daudzveidību, jo mums katram ir iecienīti produkti un gadās, ka neesam aizdomājušies, ka ir dārzeņi, ogas, augļi un zivis, kuras neesam ēduši. Varat pamēģināt izveidot jaunu paradumu un līdz ar to dažādot savu ēdienkarti, katru nedēļu iekļaujot savā ēdienkartē vienu jaunu dārzeni, ogu, augli, zivi un graudaugu.

Neskatoties uz to, ka vienmēr cenšos ēst pareizi un daudzveidīgi, lai palīdzētu organismam atjaunoties, vasarās papildus pilnvērtīgam un sabalansētam uzturam es lietoju un iesaku visiem bagātināt organismu ar dabīgas izcelsmes uztura bagātinātājiem, jo diemžēl Latvijas vasara ir īsa un daudzu svarīgu vitamīnu deficīts ir novērojams praktiski katram. Īpaši, ja runājam par D vitamīnu, kurš hroniski pietrūkst līdz pat 80% Latvijas iedzīvotāju. Savukārt bez šī vitamīna nav iedomājama ne normāla imunitāte, ne šūnu atjaunošanās, ne pat normāla kalcija uzsūkšanās kaulos. Jā, bez D vitamīna mēs praktiski jūkam ārā. Situācija ir vēl nopietnāka tā iemesla dēļ, ka D vitamīna normu ar uzturu praktiski uzņemt nav iespējams. Tas ir saules vitamīns, kas veidojas mūsu organismā no holesterīna, tikai tiešu saules staru iedarbībā. Gadījumā, ja izveidojies nopietns D vitamīna deficīts, atjaunot to, tikai sauļojoties, būs visai sarežģīti, un vienlaikus nevajadzētu aizmirst arī par pārmērīga UV starojuma kaitīgo ietekmi!