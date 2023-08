Pārejai uz mācībām valsts valodā plāno ikgadēju finansējumu mācību līdzekļu nomaiņai

Atbilstoši IZM iecerei, papildu finansējums mācību līdzekļu iegādei mazākumtautības valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas apguvei no šī gada 1.septembra izglītojamajiem pirmsskolā un vispārējās izglītības pamatizglītības programmās 1., 4. un 7.klasēs, bet ar 2024.gada 1.septembri finansējums tiks atvēlēts arī mācību līdzekļu iegādei 2., 5. un 8.klasei. Savukārt no 2025.gada 1.septembra finansējums tiks piešķirts pirmsskolai un vispārējās izglītības pamatizglītības programmās no 1. līdz 9.klasei.

Arī finansējums mācību līdzekļu iegādei vispārējās pamatizglītības programmu īstenošanai no 1. līdz 6.klasei tiks piešķirts pakāpeniski. No šī gada 1.septembra vispārējās izglītības pamatizglītības programmā 1. un 4.klasē, no 2024.gada 1.septembra - 2. un 5.klasē, bet no 2025.gada 1.septembra - 3. un 6.klasē.