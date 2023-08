Ukrainas pretgaisa aizsardzība naktī iznīcinājusi 30 spārnotās raķetes un 27 „Šahīdus”

Naktī uz 6. augustu Krievija turpināja uzbrukt ar triecienlidmašīnām „Shahed-136/131” no dienvidaustrumiem, ar spārnotajām raķetēm „Kalibr” no Melnās jūras un spārnotajām raķetēm Kh-101/Kh-555 no stratēģiskajām lidmašīnām „Tu-95MS” no Kaspijas jūras apgabala.