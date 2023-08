Apdrošinātāji saņem pirmos pieteikumus par postošās vētras nodarītajiem postījumiem

Pirmos pieteikumus uzreiz pēc dabas stihijas "Ergo" saņēma no Dobeles puses klientiem. Savukārt šobrīd no kopumā pieteiktajiem apmēram 20 gadījumiem secināts, ka gan iedzīvotāju autotransports, gan nekustamais īpašums ir nopietni cietis arī Rīgā, Daugavpilī un dažādās vietās Ropažu, Saldus, Jelgavas, Tukuma, Augšdaugavas un citos novados.

Informācija par KASKO gadījumiem "Ergo" patlaban saņemta no Dobeles novada, kā arī no Rīgas, Brocēniem, Kalkūnes, Jaunpils, Valgundes. Tie galvenokārt saistīti ar to, ka lielie krusas graudi nodarījuši bojājumus automašīnu virsbūvei un stiklojumam. Krusa atstājusi buktes gan vieglo auto, gan mikroautobusu, gan smago automašīnu virsbūvē. Tāpat vairākiem transportlīdzekļiem izsistas jumta lūkas un lukturi. Savukārt Rīgā kādam auto bojājumus apmēram 600 eiro vērtībā vētras laikā nodarījis no koka uzkritis zars.