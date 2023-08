Kariņš: Koalīcijai jāvienojas par piecām budžeta prioritātēm, atsakoties no pārējām

Kariņš "Apvienotajam sarakstam" (AS) un Nacionālajai apvienībai (NA) piedāvā noslēgt memorandu, kurā līdz ar šiem nosacījumiem 2024.gada budžeta sagatavošanā koalīcija atteiktos no visām ministriju jaunu politiku iniciatīvām.

Lai to panāktu, Kariņš piedāvā "Jaunās vienotības" (JV), AS un NA frakcijām vienoties par pieciem punktiem, no kuriem viens ir augstāk minētie nosacījumi budžeta veidošanā.