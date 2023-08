Jaunas valdības veidošanas gadījumā Kariņš aicinās Valsts prezidentu šo darbu uzticēt viņam

Kā ziņots, lai valdība strādātu dinamiskāk, Kariņš rosina Nacionālās apvienības (NA) politiķim Rihardam Kolam ieņemt ārlietu ministra amatu, "Apvienotajam sarakstam" (AS) pārņemt Ekonomikas ministrijas (EM) un "Jaunajai vienotībai" (JV) - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) vadību. Gadījumā, ja NA un AS ceturtdien, 10.augustā, atteiktos no šī piedāvājuma, tad premjers būtu gatavs sākt sarunas par citas valdības veidošanu ar Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) un "Progresīvajiem".