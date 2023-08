Vētrā cietušajām, neapdrošinātajām saimniecībām turpmākā izdzīvošana būs sarežģīta, uzsver biedrība

Tāpat viņa min, ka arī krīzes vadība šajā situācijā notiek nepiedodami lēni - jau pagājušas vairākas dienas un joprojām nav atbilstošas koordinācijas un sapratne par to, kas cietušajām būtu jādara saviem spēkiem un ko palīdzēs valsts vai pašvaldība.

"Ir jāiet prom no kompensāciju maksāšanas prakses, un zemnieki jāmudina atbildību uzņemties pašiem, sniedzot atbalstu sējumu apdrošināšanai," uzsver Dzelzkalēja-Burmistre. Viņasprāt, sējumu apdrošināšana jāpapildina arī ar augļu dārzeņu un kukurūzas apdrošināšanas iespējām.

Saskaņā ar Dzelzkalējas-Burmistres teikto, gan Latvijā, gan lielākajā daļā Eiropas valstu sējumu apdrošināšana tiek subsidēta, bet šogad atbalsts segs mazāk nekā 50% no apdrošināšanas polises izmaksām, nevis kā iepriekš - 70%. "Tā kā šis ir dārgs apdrošināšanas veids, Latvijā ir apdrošināti vien ap 20% no visiem sējumiem. Uzskatām, ka atbalsta samazināšana būtu pieļaujama tikai tad, kad apdrošināto sējumu skaits sasniegtu vismaz 60% no sējumu platībām," akcentē biedrības pārstāve.