Merķeļa ielas hosteļa ugunsgrēks: prokuratūra nosūta tiesai lietu pret Ernestu Riekstu un Andreju Gaili

Viens no apsūdzētajiem pēc otra pamudinājuma vienpersoniski iegādājās divus blakus esošos dzīvokļu īpašumus, kurus vēlāk nodeva otra apsūdzētā lietošanā, kurš organizēja un vadīja dzīvokļu patvaļīgas, nesaskaņotas pārbūves darbus, apvienojot abus dzīvokļus, pielāgojot un izveidojot tajos 34 atsevišķas istabiņas, lai vienlaikus būtu iespējams izmitināt 34 līdz 68 personas, tādējādi izveidojot hosteli, norāda prokuratūrā.

Lai varētu nodrošināt sekmīgu uzņēmējdarbību un piesaistīt klientus, kuri par atlīdzību varētu izmantot naktsmītnes pakalpojumus, viens no apsūdzētajiem ar dažādu personu starpniecību ievietoja sludinājumus ceļojumu, saziņas un sludinājumu platformās internetā.

Laikā no 2020.gada marta līdz 2021.gada 28.aprīlim viens no apsūdzētajiem, nereģistrējot saimniecisko darbību un nenorādot tās jomu, nodarbojās ar izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu fiziskām personām. Tādā veidā viņš veica sistemātiskas darbības par atlīdzību un guva ienākumus, no kuriem netika nomaksāts nodoklis, tādējādi nodarot valsts budžetam ievērojamus zaudējumus.