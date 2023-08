Līdz 3000 eiro dzīvojamām mājām: Dobeles novadā sāks pabalstu izmaksu vētrā cietušajiem

Domes sēdē piedalījās 16 no 19 deputātiem. Vienam deputātam atturoties, tika pieņemts lēmums "Par atbalstu 2023.gada 7.augusta vētrā cietušajām dzīvojamām mājām", ar kuru nolemts izmaksāt primāro atbalstu mājas jumta un logu atjaunošanai vai nomaiņai.

Atbalsts var tikt izmantots gan kā pagaidu risinājums ēkas sakārtošanai un pasargāšanai no bojāejas, gan arī, lai atjaunotu iepriekšējo stāvokli. Atbalsta ietvaros veicamie pasākumi ir jumta segumu un logu atjaunošana vai nomaiņa. Atbalsts vētras radīto postījumu novēršanai ir vienreizējs un to paredzēts izmaksāt neatkarīgi no ienākumu līmeņa.