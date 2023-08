Ethereum 2.0 nozīme kriptovalūtu pasaulē

Ethereum 2.0 jauninājuma pamatā ir mērogošanas risinājuma ieviešana, ko sauc par "sharding". Tradicionālās blokķēdes, ieskaitot Ethereum, apstrādā vienu bloku vienlaikus. Pieaugot tīkla izmantošanai, tas izraisīja sastrēgumus un augstākas darījumu maksas. Tomēr sadalīšana ļauj blokķēdei apstrādāt vairākus blokus vienlaikus. Šī paralēlās apstrādes jauda krasi uzlabo caurlaidspēju, potenciāli palielinot Ethereum darījumu apstrādes jaudu no 30 darījumiem sekundē līdz desmitiem tūkstošu sekundē.

Viena no visvairāk apspriestajām Ethereum 2.0 izmaiņām ir tās pāreja no darba pierādījuma (PoW) vienprātības mehānisma uz likmes pierādījumu (PoS). PoW, ko joprojām izmanto Bitcoin un Ethereum izmantoja līdz šim, dalībniekiem (maineriem) ir jāatrisina sarežģītas matemātiskas problēmas. Tas prasa ievērojamu skaitļošanas jaudu un līdz ar to milzīgu enerģijas resursa patēriņu.