Apvienotais saraksts un Nacionālā piektdien neieradīsies uz jaunās valdības veidošanas neformālajām sarunām

AS un NA savukārt atzīmē, ka gatavi par pašreizējās valdības darbu runāt ierastajā koalīcijas sanāksmē pirmdien.

Kā uzsvēra AS politiķis, Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, šodien uz jaunām sarunām partiju apvienības pārstāvji neies, jo AS nepiedalīsies jaunas koalīcijas izveidē, ņemot arī vērā to, ka joprojām strādā pašreizējā valdība.