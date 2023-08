Kariņš ceturtdien informēs prezidentu par jaunās valdības modeli

"Latvijas cilvēkiem ir vajadzīga valdība, kas kopīgi strādā sabiedrības labklājībai un ekonomikas izaugsmei, tādēļ sākam darbu pie jauna valdības modeļa," par Kariņa uzsvērto informēja Ūdre. JV atzīmē, ka Kariņš uz sarunām aicinājis NA, AS, "Progresīvos" un ZZS.

Jau vēstīts, ka AS un NA nolēma šodien neatsaukties uz Kariņa aicinājumu pēcpusdienā tikties jaunās valdības veidošanas neformālajās sarunās. AS un NA savukārt atzīmē, ka gatavi par pašreizējās valdības darbu runāt ierastajā koalīcijas sanāksmē pirmdien.

Kā aģentūrai LETA uzsvēra AS politiķis, Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, šodien uz jaunām sarunām partiju apvienības pārstāvji neies, jo AS nepiedalīsies jaunas koalīcijas izveidē, ņemot arī vērā to, ka joprojām strādā pašreizējā valdība. "Valstī joprojām spēkā ir Satversme, likumi un pašreizējo valdību izveidojušie līgumi, kas ir jāpilda," akcentēja Saeimas priekšsēdētājs.