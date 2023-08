No pirmdienas uz Rīgas apvedceļa kontrolē vidējo ātrumu

Savukārt būvdarbi turpinās 60 valsts autoceļu posmos, visvairāk to ir Vidzemē. Lielākie ierobežojumi un stunda ceļā saglabājas uz Vidzemes šosejas (A2) no pagrieziena uz Cēsīm (P20) līdz Rīdzenei, bet 50 minūtes jāplāno uz valsts galvenā autoceļa A13 no Grebņevas līdz Kārsavai un uz reģionālā autoceļa Umurga–Cēsis–Līvi (P14) posmā no Stalbes līdz Cēsīm.