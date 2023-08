Kam jāpievērš uzmanība, izvēloties sporta saulesbrilles?

Kāpēc sportošanas un aktīvās atpūtas laikā var būt nepieciešamas saulesbrilles?

Galvenā saulesbriļļu funkcija paliek nemainīga – pasargāt acis no kaitīgajiem saules stariem un nodrošināt optimālu redzamību. Tomēr sportojot saulesbrilles sniedz arī dažāda veida papildu aizsardzību. Piemēram, pludmales volejbolā tās var pasargāt no smilšu nokļūšanas acīs, bet, nodarbojoties ar riteņbraukšanu, saulesbrilles aizsargā no odiem un citiem knišļiem, kā arī koku un krūmu zariem.