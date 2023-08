“Novatours” aicina plānot nākamās vasaras brīvdienas Turcijā un dāvina papildpakalpojumu paketi 155 eiro vērtībā

Tikmēr iepriekšpārdošanas laikā ceļotāji izvēlas no plaša lidojumu, kūrortu, viesnīcu un to numuru klāsta. Piemēram, jau šobrīd plānojot nākamās vasaras brīvdienas Turcijā, atlaides naktsmītnei var sasniegt pat 50%”, stāsta “Novatours” pārdošanas vadītāja Liāna Pudule Indāne.

Kāpēc ceļojuma organizēšanu uzticēt tūroperatoram: Rūtas Dvinskas pieredze

Mana ikdiena ir ļoti piesātināta - ģimene, darbi, dārzs, draugi - tas prasa daudz enerģiju. Es nebūt par to nesūdzos, bet pieņemu to, kā savas dzīves ceļu, un dzīvoju saskaņā ar to. Taču es arī zinu, lai es to visu kvalitatīvi varētu veikt, man ir nepieciešama arī kvalitatīva atpūta, tāpēc jau labu laiku es arī rūpīgi kopju tradīciju - uz mirkli pilnībā apstāties un ļauties bezrūpīgai atpūtai” stāsta Rūta. Viņa arī piebilst, ka šīs bezrūpīgās atpūtas neatņemama sastāvdaļa ir ceļojuma organizēšanas uzticēšana profesionāļiem.