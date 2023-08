Pēc divu dienu ilgiem meklējumiem Saklaura purva apvidū atrasts novārdzis sirmgalvis

Piektdien, 7. augustā Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē tika saņemta informācija, ka Valmieras novadā, Ramatas pagastā kāds 1953. gadā dzimis vīrietis ar veselības problēmām izgājis no savas dzīvesvietas un ar automašīnu devies nezināmā virzienā un kopš tā brīža atrodas bezvēsts prombūtnē. Saņemot šo informāciju, Valsts policijas amatpersonas nekavējoties sāka meklēšanas pasākumus, turpmāko dienu laikā pārmeklējot gan tuvējās apkārtnes, gan arī mežu, kur tika atrasta pamesta automašīna, ar kuru vīrietis bija devies ceļā. Turpmākie meklēšanas pasākumi tika izvērsti meža apvidū, līdz 9. augustā vīrietis tika veiksmīgi atrasts.

Izvēršot vīrieša meklēšanas pasākumus, kopumā no 7. līdz 9. augustam, pārmeklējot meža masīvu, vīrieša meklēšanas pasākumos līdztekus policijas spēkiem iesaistījās kopumā ap 130 cilvēku gan no zemessardzes, gan brīvprātīgajiem. Tostarp lietots bezpilota lidaparāts, lai pārmeklētu mežu no gaisa, un arī Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona kareivju speciālās skaņas signāla auto.