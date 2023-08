Valdība atbalsta VM izstrādāto digitālās veselības stratēģiju

Arī vizuālās diagnostikas izmeklējumu slēdzieni pacienta elektroniskajā veselības kartē nodrošināti tikai daļēji, neskatoties uz to, ka Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka tie ir jāievada visām ārstniecības iestādēm un neatkarīgi no tā, vai izmeklējums apmaksāts no valsts budžeta, pacienta vai apdrošinātāja līdzekļiem. Šobrīd tikai daļa ārstniecības iestāžu nodrošina slēdzienu pieejamību pacienta elektroniskajā veselības kartē. Savukārt, radioloģiskajās manipulācijās iegūto attēlu nodošana, atbilstoši minētajiem noteikumiem, ārstniecības iestādēm nav obligāta, un arī izmeklējumu attēli elektroniskajā veselības kartē pieejami tikai daļēji.