Jūrā dodas kuģis, kas atkārtos Darvina ekspedīciju, kura lika pamatus evolūcijas teorijai

Kuģis kalpos kā peldoša laboratorija, kur apmēram 200 jauno naturālistu un dabas aizsardzības aktīvistu no visas pasaules tiksies, lai piedalītos projektā "Darwin200".

"Tas ir par cerību, par nākotni un par pasaules mainīšanu," sacīja ekspedīcijas vadītājs Stjuarts Makfersons. Nākamie zinātnieki, kas pārsvarā ir vecumā no 18 līdz 25 gadiem, pētīs Darvina atklātās sugas un izstrādās projektus to glābšanai no izzušanas.