Tavars: Zaļzemnieki izmanto "ķeriet zagli" taktiku, lai novērstu uzmanību no pārmetumiem par Lembergu

Tā AS politiķis komentēja ZZS valdes priekšsēdētāja, Saeimas sekretāra un deputāta Armanda Krauzes sacīto, ka saistībā ar jaunās valdības veidošanas procesu AS jākliedē bažas par Šķēles ietekmi.

AS frakcijas vadītājs uz situāciju raugās ironiski, jo Krauzes izteikumi esot tipiska pieeja Lemberga iemācītā stilā - sastopoties ar problemātisku situāciju, ZZS politiķi cenšoties to pagriezt otrādi, lai būtu pirmie, kuri nokliedzas "ķeriet zagli".

Tavars akcentēja, ka ar Šķēli nav ne reizi runājis, tāpat viņam nav ziņu, ka no AS kāds ar ekspolitiķi sazinātos. Vien no AS līderiem arī akcentēja, ka nevienu nav pilnvarojis būtu par starpnieku un ka nekāda saziņa ar Šķēli nenotiekot arī caur kādiem "trešajiem sūtņiem".