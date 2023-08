Mazuļu rāpošanas čempionāta Jēkabpilī uzvarētāja - mazā Viktorija

Jēkabpils pilsētas svētku laikā notikušajā “Lupilu” mazuļu rāpošanas čempionātā noskaidroti ātrākie Sēlijas un Latgales rāpojošie mazuļi. Gandrīz 4 metrus garajā trasē labāko rezultātu uzrādīja 12 mēnešus vecā Viktorija no Daugavpils (4,40 sekundes), bet 2. vietā ierāpoja 12 mēnešus Dominiks no Jēkabpils (5,16 sekundes). 3. vietā ierindojās 11 mēnešus vecais Adrians no Jēkabpils ar rezultātu 5,38 sekundes.