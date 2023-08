Ņem vērā: Rīgas svētkos daudzviet būs satiksmes ierobežojumi

Grīziņkalna apkaimes svētku norises laikā no šodienas plkst.19 līdz sestdienas, 19.augusta, plkst.23.59 transportlīdzekļu satiksmi slēgs Vārnu ielas posmā no Tallinas ielas līdz Alauksta ielai. Tāpat šajā posmā aizliegs transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu.

No šodienas plkst.8 līdz svētdienas, 20.augusta, plkst.2 slēgs transportlīdzekļu satiksmi Lucavsalas ielā un Laivu ielas (Lucavsalā) posmā aiz tirdzniecības centra "K Senukai" transportlīdzekļu stāvlaukuma. Tāpat ceļš uz mazdārziņu teritoriju pretī tirdzniecības centra "K Senukai" transportlīdzekļu stāvlaukumam minētajā laika periodā būs slēgts.

No šodienas plkst.8 līdz svētdienas plkst.2 Lucavsalas publiskajā autostāvvietā būs liegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana. Tāpat pasākuma norises vietā minētajā laika periodā liegs transportlīdzekļu piekļūšanu pie Lucavsalas laivu piestātnes.

Savukārt no šodienas plkst.7 līdz sestdienas plkst.1 satiksmi slēgs Zaķusalas krastmalā un nobrauktuvē no Salu tilta virzienā uz Zaķusalu, ceļā no Zaķusalas pludmales virzienā uz Televīzijas torni, ceļā aiz Peintbola parka.

Minētajā laika periodā arī slēgs kuģošanas līdzekļu satiksmi Mazās Daugavas akvatorijā.

No šodienas plkst.8 līdz svētdienas, 20.augusta, plkst.6 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Doma laukumā, Zirgu ielas posmā no Doma laukuma līdz Meistaru ielai, Jēkaba ielas posmā no Doma laukumam līdz Torņa ielai, Pils ielas posmā no Doma laukuma līdz Pils laukumam, Smilšu ielas posmā no Doma laukuma līdz Vaļņu ielai.

Tāpat transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Herdera laukumā, Šķūņu ielas posmā no Doma laukuma līdz Kaļķu ielai, Tirgoņu ielas posmā no Šķūņu ielas līdz Kaļķu ielai, Jaunielas posmā no Doma laukuma līdz Mazajai Jaunielai, Amatu ielas posmā no Šķūņu ielas līdz Līvu laukumam.