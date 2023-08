Koučs Rita Majore: atzīst sakāvi - to es nebiju gatava piedzīvot!

Veiksmīga karjera, manuprāt, ir kad redzi savu stipro pušu un kompetenču realizēšanos jomā, kas pašam personīgi vai sabiedrībai ir nozīmīgas, līdz ar to indivīdam sniedz nesalīdzināmi lielāku gandarījumu un jēgas sajūtu.

Par mērķiem – uzskatu, ka mērķiem ir jābūt lieliem, garšīgiem, jo tie sniedz gan orientierus savai ilgtermiņa virzībai, gan motivāciju uzdrīkstēties un pārvarēt šķēršļus ceļā uz tiem. Man ļoti patīk Tony Robbins atziņa, ka vēl svarīgāk par to, ka tu sasniedz savus izvirzītos mērķus ir tas, par kādu cilvēku esi kļuvis ceļā uz mērķi. Tāpēc – izvirziet sev lielus, pārdrošus, ambiciozus mērķus, sadaliet tos mazos, pārskatāmos soļos un pat, ja lielo mērķi sasniegt neizdosies, tu tāpat būsi ticis tālāk, nekā cilvēki bez šādiem mērķiem un būsi pilnveidojies kā personība un kopumā kļuvis par labāku, viedāku cilvēku.

No personīgā arhīva

Foto: No personīgā arhīva

Ģimenē esmu vecākais bērns un ambīcijas, vēlme sevi pierādīt bijušas man klātesošas, cik vien sevi atceros. Agri gribēju kļūt pieaugusi, gūt atzinību visā, ko daru. Tā īsi pēc maģistra studiju uzsākšanas sāku darbu personāla vadībā vadošā, starptautiskā viesnīcu ķēdē un biju tik aktīva, darbīga un pašpārliecināta, ka pēc pāris mēnešiem saņēmu piedāvājumu vadīt personāla nodaļu un veidot un pārraudzīt personāla procesus 450 darbinieku lielam, starptautiskam kolektīvam. Lieki teikt, ka pāris mēneši šajā uzņēmumā bija mana pirmā praktiskā pieredze personāla vadībā bez teorētiskajām augstskolā iegūtajām zināšanām. Taču, kad nāca piedāvājums, man likās, ka šāda iespēja otrreiz vairs nenāks, tāpēc man tā noteikti ir jāizmanto. Man bija 22 gadi un es nokļuvu uzņēmuma augstākās vadības komandā. Tas bija visgrūtākais un visvairāk skolojošais gads manā dzīvē, stresa līmenis un atbildība bija nesamērīgi augsts manām kompetencēm un pieredzei. Es izturēju un ļoti augu gan savās kompetencēs, gan personības briedumā, bet otrreiz tik negatavai uzņemties šādu atbildību es vairs nevēlos. Taču vilšanās sajūta bija par to, ka ilgstoši jutu, ka man šis ir par grūtu un es labprāt atgrieztos pie iepriekšējiem pienākumiem, taču atzīt sev un citiem, ka es nevaru vai negribu pildīt uzticētos pienākumus, tādējādi atzīstot sakāvi - to es nebiju gatava piedzīvot. Tāpēc neiestājos par to, kas iespējams manai mentālajai veselībai būtu bijis labāk.