Lietuva robežu ar Baltkrieviju varētu slēgt incidentu gadījumā

Tomēr Bilotaite uzsvēra, ka šobrīd reālu draudu no Krievijas puses nav, taču visi riski, tostarp dažādas provokācijas, tiek ņemti vērā.

Jau ziņots, ka no piektdienas Lietuva uz nenoteiktu laiku slēgusi divus no sešiem autotransportam domātajiem kontrolpunktus uz robežas ar Baltkrieviju. Lēmumu par Šumskas un Tverečas kontrolpunktu slēgšanu Lietuvas valdība pieņēma trešdien, ņemot vērā iespējamos draudus no Krievijas algotņu grupējuma "Vagner" kaujiniekiem, kas atrodas Baltkrievijā.