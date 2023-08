Maskavai, Kurskai un Rostovas apgabalam uzbrukuši droni; uz laiku slēgtas divas lidostas

Viens bezpilota lidaparāts mēģinājis ielidot Maskavā no dienvidiem, taču pretgaisa aizsardzības spēki to apturēja. Par to 20. augusta agrā rītā savā „Telegram” kanālā rakstīja Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins, nesniedzot sīkākas ziņas.