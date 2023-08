37% Latvijas iedzīvotāju savās mājās glabā nevajadzīgu elektrotehniku

Kā liecina dati, 84% iedzīvotāju pēdējo divu gadu laikā ir iegādājušies vismaz vienu elektrotehnikas vienību. Ievērojot, ka vidējais elektrotehnikas lietošanas ilgums ir no trīs līdz 11 gadiem, jau tagad ir nepieciešams veicināt iedzīvotāju izpratni par elektronisko atkritumu ietekmi uz vidi un iedibināt paradumu atbildīgi atbrīvoties no elektroierīcēm, norāda kompānijas pārstāvji.

Reaģējot uz pieaugošajiem elektrotehnikas atkritumu apjomiem un iedzīvotāju izpratnes trūkumu par atkritumu utilizāciju, Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji augusta beigās ir aicināti bez maksas nodot visa veida nevajadzīgās elektroiekārtas atbildīgai pārstrādei vides akcijas "Kas nestrādā - to neglabā!" ietvaros.

Visa veida elektroiekārtas bez maksas tiks pieņemtas šķirošanas laukumā Atlasa ielā 4, Rīgā no plkst.14 līdz plkst.18.

Vides akciju "Kas nestrādā - to neglabā!" organizē AS "AJ Power Recycling" sadarbībā ar SIA "3R" un bīstamo atkritumu apsaimniekotāju AS "BAO".