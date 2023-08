Zutis: es esmu krāpis savu draudzeni... Stāsts par sānsoļiem

Zutis atzīstas, ka savulaik ir bijis neuzticīgs draudzenei. "Es viņai to nepateicu, man bija sūdīgi. Lai man būtu mazāk sūdīgi, es to izdarīju vēlreiz." Viņš gan piebilst, ka ne emociju vadīts to darījis. "Krāpšanu, manuprāt, 90% gadījumu izraisa apreibinošās vielas."