Ukrainas armija guvusi panākumus pie Robotines un Mala Tokmačkas

"Mūsu vienības guva panākumus uz dienvidaustrumiem no Robotines un uz dienvidiem no Mala Tokmačkas," vietnē "Telegram" paziņoja Maļara. Viņa sacīja, ka krievu iebrucēji veltīgi centušies atgūt zaudētās pozīcijas uz austrumiem no Robotines.