“Xiaomi Pad 6” tests: iespējams, manās rokās ir labākais 2023. gada planšetdators savā cenu segmentā

“Xiaomi Pad 6” aizmugurē ir redzams ne tikai fotokameras bloks, bet arī trīs kontakti. Ar to starpniecību var savienot planšetdatoru ar firmas piederumu – klaviatūru. Magnētiskie savienojumi nodrošina, ka planšetdators ar piederumu tiek savienots ātri un stipri, bet 64 taustiņu klaviatūra ir ļoti ērta. Turklāt, lai būtu labāk redzami pustumsā, klaviatūras taustiņi ir pārklāti ar speciālu materiālu, kas atstaro uz tiem krītošo planšetdatora ekrāna gaismu. Tā ir “Xiaomi” alternatīva izgaismotajiem taustiņiem, kuri tērē baterijas resursus.

Abos “Xiaomi Pad 6” sānos ir labi redzamas atveru rindas – stereo sistēma, kuru veido 4 skaļruņi, kuri uztur “Dolby Atmos”. Skaņa – lieliska (kā planšetdatoram), ļoti detalizēta, skaļums ir pietiekams, gan klausoties mūziku, gan skatoties “YouTube” un citu saturu. Man patika skaļruņu izplatītā skaņa, kaut arī kompaktu ierīču audio sistēmām uzslavas nedāļāju. Skaņai – liels plus! Tiesa, lai izbaudītu skaņu, ir jābūt ieslēgtai “Dolby Atmos”.

Ja ekrāns ir novietots horizontāli, ieslēgšanas poga atrodas kreisajā pusē, augšējā stūrī, bet skaņas poga – augšpusē, kreisajā pusē. Respektīvi, abas pogas vienā pusē. Korpusa rāmja augšpusē ir magnētisks savienojums pildspalvai “Xiaomi Smart Pen” – vienkārši novietojiet pildspalvu uz rāmja, nedaudz pakustiniet un magnēts to pievelk. Otrās paaudzes “Xiaomi Smart Pen” un ekrāns uztur 4096 spiediena jutības līmeņus, bet rakstāmā baterija darbojas līdz 150 stundām. Tie, kuri strādā ar grafiku, to noteikti novērtēs. Arī pildspalvai ir divas pogas: ar vienu tiek atvērta “Piezīmju grāmatiņa”, otra ļauj izvēlēties līnijas biezumu un krāsu. Pildspalva ir paredzēta ne tikai grafikai – ar to ir ērti pārlūkot, veikt atzīmes.