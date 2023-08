Eiropas Komisija izmeklēs Krievijā ražota bērza saplākšņa produktu nelegālu nonākšanu Eiropas tirgū

Kompānija "Latvijas finieris" reģistrēta 1992.gadā, un tās pamatkapitāls ir 88 448 362 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas pamatdarbība ir bērza saplākšņa ražošana. Latvijā "Latvijas finierim" pieder 100% kapitāldaļu kompānijās "Verems", SIA "Latvijas finieris mežs" un AS "Riga wood baltic", kā arī 50% kapitāldaļu SIA "Troja" un SIA "SELF loģistika". AS "Ludzas mežrūpniecības saimniecībās" kompānijai pieder 99,3% kapitāldaļu.