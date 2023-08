Svētki gardēžiem – pārtikas izstāde “Riga Food 2023” Ķīpsalā!

7. septembrī no plkst. 12.00 līdz plkst. 15.00 izstādes apmeklētāji ir aicināti apmeklēt Sidra festivālu, kurā varēs nogaršot 18 valstu dalībnieku sidrus. Savukārt 9. septembrī no plkst. 11.00 līdz plkst. 16.00 uz “GEMOSS” jubilejas skatuves šefpavāres Inas Poliščenko vadībā notiks kūku konkurss “Paaudžu mantojums”, kur varēs apskatīt kūku meistaru veikumu no visiem Latvijas novadiem.