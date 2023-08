Nodegustē 18 valstu sidrus izstādē “Riga Food 2023”!

Latvijā viesosies un mūsu valsti arī kā sidra valsti iepazīs 15 valstu sidra eksperti ne tikai no Eiropas un Ziemeļvalstīm, bet arī no ASV un Kanādas. Šogad starptautiskajā konkursā “Nordic International Cider Awards” (NICA) ir pieteikti 251 sidrs no 106 ražotājiem, kas pārstāv 19 valstis – ASV, Latviju, Lietuvu, Igauniju, Zviedriju, Dāniju, Somiju, Norvēģiju, Vāciju, Spāniju, Itāliju, Nīderlandi, Serbiju, Austriju, Franciju, Čehiju, Beļģiju, Portugāli un Poliju. Sidra konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti 7. septembrī uzreiz pēc starptautiskās pārtikas izstādes “Riga Food 2023” atklāšanas – plkst. 11.30 konferenču zālē Nr. 3.