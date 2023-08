Siliņa savā valdībā ministru portfeļus vēlētos uzticēt cilvēkiem, kas nav “caurkrituši” vēlēšanās

Latvijas Televīzijas raidījumā "Kas notiek Latvijā?" Siliņa skaidroja, ka prezidenta Rinkēviča aicinājumu "sākt no nulles" saprot kā apsēšanos pie galda, lai vienotos par sadarbību, aiz muguras atstājot priekšvēsturi un Kariņa valdībā notikušo.

Runājot par to, kā jaunā valdība atšķirsies no līdzšinējās, Saeimas deputāts Edgars Tavars sacīja: "Pirmais, ar ko jaunā valdība atšķirsies no Kariņa valdības, ir cits premjers – tas nozīmē arī citu vadības stilu." Viņš arī līdzšinējā premjera stilu raksturoja "kā autoritatīvu un tādu, kam raksturīga "krēslu mešana pa gaisu.""