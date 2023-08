Pērle nesteidzīgas un skaistas dzīves baudītājiem starp Rīgu un Jūrmalu - Jurmala Golf Club & Hotel

Rīgas centrs atrodas 20 minūšu brauciena attālumā no Jurmala Golf Club & Hotel. UNESCO Pasaules mantojumā iekļautais Rīgas vēsturiskais centrs, Jūgendstila ēkas, daudzveidīgas kultūras iespējas, plaši un labiekārtoti parki, gastronomiskie baudījumi mūsdienīgos restorānos.

Papildus golfam Jurmala Golf Club & Hotel aicina apciemot restorānu, kur paveras panorāmas skati uz Jurmala Golf Course laukumu. Restorāns būs lieliska izvēle gan romantiskām vakariņām, gan diskrēta vieta, kur sarīkot biznesa tikšanos, ēdot brokastis, pusdienas, vakariņas vai rīkojot pēc-golfa apbalvošanu – šis ir perfekts restorāns gan biznesam, gan izklaidei. Restorāns piedāvā siltu uzņemšanu, lielisku pieredzi un satriecošus skatus uz apkārtējo golfa laukumu. Šī unikālā atmosfēra, kopā ar izsmalcinātu garšas pieredzi, aizvedīs ceļojumā pa kulināro pasauli, piedāvājot sēdvietas līdz pat 70 personām. Turklāt gada siltajos mēnešos restorāns piedāvā āra terasi, kur baudīt mieru un skaisto skatu uz laukumu. Āra terase ir populāra vieta, kur rīkot dažādus pasākumus, piemēram, dzimšanas dienas ballītes, kristības, kāzas, banketus vai korporatīvos pasākumus, piedāvājot sēdvietas līdz 120 personām. Iespējas ir dažādas un pielāgojamas dažādām klientu vēlmēm. Jurmala Golf Club & Hotel var rīkot komandas saliedēšanās pasākumu, kur kolēģi var iepazīties ar golfu treneru pavadībā, izmēģināt savu roku un izbaudīt golfa pamatus, bet pēc tam jaukā atmosfērā izbaudīt kopīgu maltīti vai nodegustēt kādu no Jurmala Golf Course īpašajiem kokteiļiem draudzīgā atmosfērā.