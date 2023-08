Video ⟩ Pieaug bērnu traumu skaits; informatīvā kampaņā aicinās pievērst vairāk uzmanību drošībai

"Bieži vien bērnu slimnīcās uzņemšanā no vecākiem dzirdam, ka viņi no bērna "novērsās uz sekundi". Neapšaubāmi daļa traumu, kustoties un esot aktīviem, nav izbēgamas, tādēļ ar šo kampaņu centāmies atgādināt, kā bērnus pasargāt no tām traumām, no kurām izvairīties var," sacīja Snipe.