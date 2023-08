Brutālā uzbrukumā Čehijā smagi cietušas divas ukrainietes; vainīgais vīrietis apcietināts

Mediji ziņo, ka ukrainietes ar bērniem apmeklējušas gadatirgu. Viņas sēdējušas uz ceļa apmales, kad blakus apstājusies automašīna, no kuras izkāpis vīrietis un jautājis viņām, vai viņas ir no Ukrainas. Pēc tam viņš un vēl viens vīrietis sievietes piekāvuši. Vienai no cietušajām salauzts žoklis un deguns.