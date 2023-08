Pērn 24. februārī Ukrainā izsludināja karastāvokli un vispārēju mobilizāciju. Tā ar noteiktiem izņēmumiem attiecas uz 18–60 gadus veciem Ukrainas vīriešiem. Krievijas mediji apgalvo, ka Ukraina sāks iesaukt arī zēnus no 16 gadu vecuma un to veicinās parlamentā iesniegtais likumprojekts nr. 9480, kas viņiem it kā liegs pamest valsti. Tas ir pilnīgs izdomājums – likumprojektā nekā tāda nav. Patiesībā izmaiņas sagatavotas, lai novērstu gadījumus, kad nepilngadīgie bēgļu gaitās dodas bez pilnvarota aizbildņa un tādēļ ES valstīs var tikt šķirti no pavadošajām personām.