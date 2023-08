Kremļa propaganda: DNS analīzes apstiprina Prigožina nāvi aviokatastrofā

Ekrānuzņēmums no video

Foto: Ekrānuzņēmums no video

Krievijas varas iestādes oficiāli apstiprinājušas „Vagner” algotņu grupas vadītāja Jevgēņija Prigožina nāvi. Par to, atsaucoties uz Valsts izmeklēšanas komiteju, ziņo aģentūra TASS. Pēc visu desmit aviokatastrofas upuru identificēšanas ir skaidrs, ka Prigožins ir viens no tiem. To apliecina DNS analīzes.