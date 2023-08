Video ⟩ Krievijas pilsoņiem, kas neko nebūs darījuši sava uzturēšanās statusa sakārtošanai, sūtīs aicinājumus pamest valsti

PMLP vadītāja stāstīja, ka no aprīlī sūtītajām pārvaldes vēstulēm par jaunajām likuma prasībām atpakaļ atnāca vien ap 200, attiecīgi viņa uzskata, ka pārējie vēstules ir saņēmuši un ir informēti par Latvijas likumu prasībām.

Pēc PMLP vadītājas vārdiem, tiem, kas nebūs neko darījuši, no 2.septembra uzturēšanās atļauja būs zudušas, līdz ar to viņiem Latvijā zudīs sociālās garantijas, pilna pieeja veselības aprūpei, viņi nevarēs legāli strādāt u.tml. PMLP pēc septembra sākuma apzinās tos, kas sava statusa sakārtošanai neko nav darījuši, un sūtīs viņiem vēstules ar aicinājumu izbraukt no valsts 90 dienu laikā.