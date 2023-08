Ērts ceļš uz svarīgākajiem resursiem – CONVENIENT.LV

«Izveidojot šo lapu, vēlējos cilvēkiem dot iespēju piekļūt visai svarīgākajai informācijai no vienas vietnes un izvairīties no meklēšanas, kas bieži vien izvēršas klejošanā pa nevajadzīgām vietnēm. Tas tikai noved pie laika izniekošanas un liekas informācijas uzņemšanas. No CONVENIENT.LV ikviens lietotājs nonāks tieši tajā resursā, kas viņam nepieciešams,» portālam TVNET skaidro idejas autors E. Kaupers, «vietne neizskatās ļoti moderna, taču pirmie lietotāji to novērtējuši atzinīgi tieši vienkāršības dēļ. Tā esot viegli pārskatāma un ērti lietojama. Viss ir saprotams no pirmā acu skatiena, neatkarīgi no izmantotā ekrāna – datora vai viedtelefona.».