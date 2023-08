Ugālē sākts administratīvā pārkāpuma process pret pamatīgi iereibušu tēvu, kurš nespēj parūpēties par zīdaini

Šeršņova uzsver, ka rotaļu laukumā atradās divi piecus gadus veci un viens četrus gadus vecs bērns. Likumsargi noskaidroja bērnu vecākus, kuri apgalvoja, ka nezināja likuma prasības attiecībā uz vecumu, kādā bērnus drīkst atstāt bez uzraudzības vai citu bērnu uzraudzībā. Visi pieaugušie apgalvoja, ka no sava dzīvokļa loga pārredz situāciju un uzrauga bērnus, taču tajā laikā, kad likumsargi runāja ar bērniem, divi no pieaugušajiem neiznāca ārā painteresēties, kas noticis un acīmredzami nepievērsa uzmanību bērniem.

Tāpat bērni labprāt izstāstīja policistiem par savem piedzīvojumiem, sakot, ka bieži vieni paši rotaļājas, esot bijuši gadījumi, kad kāds no viņiem pazūd un pārējiem jāiet meklēt, kas liecina par to, ka tā ir ikdiena, bet līdz šim - bez starpgadījumiem. Tāpat likumsargi uzzināja, ka viens no bērniem, kurš nav sasniedzis septiņu gadu vecumu, regulāri tiek atstāts mājās viens un bez pieskatīšanas. Likumsargi izskaidroja vecākiem situāciju, vecāki apgalvoja, ka saprot pārkāpumu un apsolījās šādu kļūdu vairs nepieļaut.