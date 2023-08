"airBaltic" nākamgad piedāvās gandrīz duci jaunu lidojuma maršrutu

Tostarp "airBaltic" no nākamā gada 27.februāra piedāvās lidojumus no Rīgas uz Alikanti Spānijā, bet no 2.maija lidojumus no Rīgas uz Tirānu Albānijā, Sofiju Bulgārijā, Ļubļanu Slovēnijā, Skopji Ziemeļmaķedonijā.