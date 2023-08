"Absurds izdomājums." Mūrniece komentē apgalvojumu par Latvijas saistību ar uzbrukumu Pleskavā

Aculiecinieki vēstīja, ka otrdienas vakarā plkst.23.40 Pleskavas lidostā nogranduši sprādzieni un izcēlies ugunsgrēks. Pleskavas iedzīvotāji rakstīja, ka no lidostas ir dzirdamas skaņas, kas līdzīgas automātu kārtām.

Krievijas prezidenta preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Krievijas varasiestādes vēl nezina, no kurienes tieši atlidoja droni, kas naktī uzbruka lidlaukam Pleskavā.

Pirms Peskova komentāra izskanēja Kremļa propagandistu spekulācijas, ka droni uz Pleskavu varētu būt lidojuši nevis no Ukrainas, bet gan no Baltijas valstīm. Pleskava atrodas apmēram 800 kilometrus no Ukrainas robežas, bet Pleskavas apgabals robežojas ar Latviju un Igauniju.