Dienesti atgādina par drošību, dodoties uz skolu

Policija aicina vecākus rūpīgi izplānot drošu maršrutu, kas mērojams no mājām līdz skolai un atpakaļ. Lai bērns vieglāk atcerētos maršrutu, ieteicams to sadalīt vairākos posmos un izcelt svarīgākās detaļas un objektus jeb orientierus. Tāpat ne mazāk svarīgi ir bērniem pastāstīt par rīcību, ja sanāk apmaldīties, un kur meklēt palīdzību, ja tā nepieciešama.

Ja tiek izmantots elektroskrejritenis, to drīkst pārvietoties tikai no 14 gadu vecuma, kā arī ar to nedrīkst pārvadāt pasažieri.