Aptauja: Iedzīvotāji dzīves dārdzību uzskata par draudu veselībai

Pirms gada vecuma grupā no 50 līdz 74 gadiem vidū minētās bažas pauda pat vairāk nekā 70% respondentu, un arī šogad šāds atbilžu īpatsvars ir augstākais tieši šajā vecuma grupā. Vairāk nekā 60% aptaujāto arī vecumā no 30 līdz 49 gadiem bažījas, ka nepietiks līdzekļu pietiekamām rūpēm par veselību. Turklāt sieviešu vidū ir nedaudz vairāk to, kuras uzskata, ka līdzekļu veselībai varētu nepietikt.