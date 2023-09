NATO Baltijas gaisa patrulēšanas misija Latvijai izmaksās ap sešiem miljoniem eiro

Aizsardzības ministrijas (AM) sagatavotais valdības lēmuma projekts paredz NATO Baltijas gaisa patrulēšanas misijas laikā 2024. un 2025.gadā segt faktiskos uzturēšanas izdevumus ne vairāk kā sešu miljonu eiro apmērā no AM budžeta, kas būs kā pēcapmaksa NATO dalībvalstīm par sniegtajiem atbalsta pakalpojumiem.